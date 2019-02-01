أول وزيرة داخلية عربية

من سوق المال، تنتقل الخبيرة الاقتصادية اللبنانية ريا الحسن إلى ميدان الأمن وملاحقة الخارجين على القانون، لتصبح أول امرأة في العالم العربي تتولى وزارة الداخلية والبلديات، في بلد يعاني من الطائفية وتزيد فيه التحديات بشأن الحريات ودور حزب الله.

رئيسة المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس ريا الحسن، تتولى للمرة الثانية حقيبة وزارية بعد أن تولت وزارة المال في أول حكومة يترأسها سعد الحريري أيضا ما بين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وحتى 13 حزيران/يونيو 2011.

في مقابلة مع تلفزيون لبناني عقب اختيارها وزيرة للداخلية، قالت الحسن "كانت مفاجأة لم أكن أتوقعها، وهذا الشيء بصراحة فخر لي بالتأكيد".

ونوه الحريري في مؤتمر صحافي بالوزيرات الجديدات بالحكومة، وخص ريا الحسن بالاسم.

ريا الحسن المحسوبة على تيار الحريري واحدة من أربع سيدات في حكومة الحريري المكونة من 27 وزيرا، بعد أن كانت الحكومة السابقة تضم واحدة فقط.