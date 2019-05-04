الجزائر... أويحيي يدعو للحوار

دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري الذي يرأسه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الطبقة السياسية للدخول في حوار شامل تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع تموز/ يوليو المقبل.

أويحيى الذي يواجه انتقادات واسعة داخل حزبه، اجتمع بمكتبه الوطني السبت وأصدر بيانا نشره على الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك جاء فيه "يجدد الحزب نداءه إلى كل الطبقة السياسية للدخول في حوار سياسي سيفضي إلى عقد الانتخابات الرئاسية".

الموعد الانتخابي الذي عبّر الجزائريون عن رفضهم له خلال المسيرات المليونية السابقة، قال عنه أويحيى إنه "سيفتح الأبواب على مسار التغيير الشامل بما في ذلك تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور".

البيان ذكّر في السياق بالموقف الذي عبر عنه الحزب سابقا ,المتعلق بتأسيس هيئة وطنية مكلفة بمراقبة الانتخابات.

أويحيى أكد بالمناسبة مساندته لأي توافق قد يظهر في الساحة السياسية.

يذكر أن مقر حزب أويحيى يشهد تجمعا دوريا لمناضلين من الحزب يطالبونه بالرحيل ويحملونه مسؤولية "سقوط" الحزب في أعين المواطنين بحكم اشتغاله مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه الرئاسة الجزائرية.