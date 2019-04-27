الجزائر.. حراك الشعب يفجر أحزاب الموالاة

بالموازاة مع الحراك الشعبي الذي أسقط عديد الأسماء البارزة في الساحة السياسية الجزائرية، تتوالى التصدعات في معسكر الموالاة لنظام بوتفليقة.

فبعد صور العنف والشتم الذي اتسم بها مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني عند محاولة لجنته المركزية انتخاب أمين عام لها، برز تيار معارض لأحمد أويحيى في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي قاد الائتلاف الحكومي رفقة جبهة التحرير منذ تولي بوتفليقة الحكم قبل 20 سنة.

وشهد السبت مقر الحزب في بن عكنون غربي العاصمة للمرة الثانية على التوالي تجمعا لمناضلين يطالبون أويحيى بالرحيل.

المعارضون رددوا شعارات مناوئة لأحمد أويحيى ويتهمونه بالضلوع في "جرائم" نظام بوتفليقة التي "ميعت الحياة السياسية" على حد تعبير أحد المناضلين.

وتشارك جزائريون فيديوهات مصورة تظهر تجمهرا لمئات المناضلين ضد بقاء أويحيى على رأس "الأرندي".

بالموازاة مع ذلك، حيا مناضلون وإطارات من حزب التجمع الوطني الديمقراطي إحالة أويحيى على العدالة.

وفي بيان لما أضحى يعرف بـ "لتنسيقية الوطنية لتصحيح حزب التجمع الوطني الديمقراطي" أكد مناضلون تثمينهم للسلطة القضائية لما تتخذه من إجراءات في إطار القانون والعدالة النزيهة.

وجاء في البيان "يجب أن يشمل القصاص كل من أجرم في حق الشعب الجزائري ومعاقبة كل من أفسد أيا كان موقعه من القمة إلى القاعدة".

حركة تقويمية أخرى رأت النور في حزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية البرلمانية) والذي كان يرأسه (شرفيا) الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ففي مقابل محاولة فعاليات مسيرة للحزب السير وفق اتجاه الحراك الشعبي بتقديم قرابين للعدالة، اتهمت "فعاليات معارضة" من داخل الحزب العتيد بوتفليقة بـ "تمييع أداء الحزب" خلال فترة حكمه.

في هذا الصدد، قال عبد الكريم عبادة رئيس ما يعرف إعلاميا بـ "حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني" إن "بوتفليقة جاء للحزب لينتقم منه ودمره ردا على طرده من صفوفه سنة 1980".

كما اتهم عبادة المين العام الأسبق للحزي جمال ولد عباس بـ "التضييق على المناضلين المتعاطفين مع الحركة التي يقوم عليها "لتأصيل الحزب".

يذكر أن حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي كانا الركيزة الأساسية للحكومات المتوالية منذ تولي بوتفليقة رئاسة الجزائر.

وعمل الحزبان إلى جانب حزب تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية على تجنيد جزائريين لدفع عهدات بوتفليقة الأربع، لكن انطلاق الحراك في 22 شباط/فبراير أوقف عملهم وتسبب في تصدع الكثير منهم.