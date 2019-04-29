أياكس وتوتنهام.. مواجهة عادلة؟

لم يشعر إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام بتعاطف مع تعرض توتنهام هوتسبير للعديد من الإصابات قبل مواجهتهما الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويغيب عن توتنهام مجموعة من اللاعبين البارزين من بينهم المهاجمان هاري كين وسون هيونغ مين كما خاض الفريق مواجهة ضد وست هام يونايتد في الدوري السبت بينما حصل أياكس على راحة.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن أياكس حصل على أفضلية غير عادلة بعد تأجيل مباريات الدوري الهولندي لمساعدة فريق المدرب تن هاغ على الاستعداد.

ولم يكن المدرب الهولندي معجبا بالأمر وقلل من الحديث عن أن فريقه هو المرشح لبلوغ النهائي.

وأبلغ المدرب البالغ عمره 49 عاما الصحافيين "نحصل على عشرة ملايين (يورو) للعب (في الدوري الهولندي) و(توتنهام) يحصل على ملايين أكثر من الدوري الإنكليزي. أليس هذا الأمر غير عادل؟".

وأضاف "هناك ظروف مختلفة دائما. الجميع لديهم ظروف مختلفة. يجب عليك التعامل مع الأمر. هذا ما نفعله".

وأوضح دوني فان دير بيك، وهو واحد من اللاعبين الشبان الذين قادوا أياكس لبلوغ الدور قبل النهائي في دوري الأبطال لأول مرة منذ 1997، أن مشوار الفريق في البطولة انطلق في الصيف الماضي.

وخاض أياكس الدور الثاني للتصفيات ضد شتورم غراتس النمساوي في تموز/يوليو ثم تفوق على ستاندرد لييج قبل أن يفوز على دينامو كييف.

وأوقعته القرعة في مواجهة بايرن ميونيخ في دور المجموعات وحافظ على سجله الخالي من الهزيمة قبل أن يعبر ريال مدريد ويوفنتوس في دور الستة عشر والثمانية على الترتيب.

ويركز الآن على بلوغ النهائي بالإضافة إلى المنافسة ضد أيندهوفن على لقب الدوري الهولندي.

وقال فان دير بيك "الأمور تسير سريعا. توتنهام يملك فريقا رائعا ولاعبين رائعين ويجب أن نكون على المستوى ذاته أو أفضل عما كنا ضد ريال مدريد ويوفنتوس".

وربما لن يملك أياكس فرصة أفضل لاستعادة اللقب قبل أن تبدأ الأندية الكبيرة في خطف لاعبيه الشبان كما حدث مع فرينكي دي يونغ الذي سينضم إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وفي الوقت الذي يعتمد فيه أياكس على المواهب الهولندية أشار تن هاغ إلى أن الثنائي القادم من الدوري الإنكليزي الممتاز ساعد في زرع عقلية الفوز.

وانضم الصربي دوسان تاديتش قادما من ساوثامبتون فيما تألق دالي بليند منذ عودته إلى هولندا بعد فترة مع مانشستر يونايتد.

وقال تن هاغ "نملك فريقا شابا جيدا لكنه يفتقر للخبرة. كانت سياسة متعمدة بالتعاقد مع لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز ويملكون المعرفة والخبرة".

ويسعى أياكس لفوزه الأول على توتنهام بعدما خسر في مواجهتي الذهاب والإياب في كأس أبطال الكؤوس الأوروبية في 1981.