المفاجأة ليست "آي فون 11".. آبل تحضر لما هو أبعد في 2020

يترقب محبو هواتف آي فون الكشف عن الهاتف الجديد الذي سيحمل الرقم 11 وسط توقعات بأنه لن يختلف كثيرا عن سابقه.

وبحسب تسريبات، فإن هاتف أيفون 11 لن يختلف كثيرا عن نسخ آي فون XS، أو آي فون XS ماكس، باستثناء بعض التحديثات البسيطة.

لكن، يبدو أن شركة آبل لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعد مفاجآت لزبائنها مع بداية العام الجديد 2020. إذ تقول التسريبات إن آبل ستطلق سلسلة هواتف جديدة في وقت متأخر من عام 2020.

وكشف موقع "9to5Mac" عن ثلاثة تغييرات أساسية ستطرأ على سلسلة الهواتف المنتظرة في عام 2020، بحسب معلومات لدى مينغ تشي كو، أحد أهم المحللين التقنيين حول العالم.

وأورد كو أن آبل ستطلق هاتفا ذا تصميم جديد كليا، فيما عرضت الشركة سابقا تصاميم لهواتف قابلة للطي.

الخاصية الثانية التي يتوقع كو أن يتميز تتميز بها هواتف آي فون الجديدة هي إمكانية تشغيل الجيل الخامس من شبكات الاتصال 5G.

أما الخاصية الثالثة فتتعلق بكاميرا الهاتف الجديد، حيث يتوقع أن تكون عدسة الكاميرا ثلاثية، فيما تخلت آبل عن وضع مستشعر "وقت الرحلة" وتكنولوجيا رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد.

وأشار كو إلى أن آبل تنوي إنتاج أجهزة آي فون بشاشات ذات أحجام مختلفة العام المقبل، بالإضافة إلى عودة بعض الخصائص مثل معرف اللمس، وإمكانية توصيله بوصلات USB-C.