أيقونات مصر المحطمة في معرض أميركي

تفتتح مؤسسة بوليتزر الأميركية بالتعاون مع متحف بروكلن نهاية الأسبوع الحالي معرضا لأيقونات مصرية تعود لعصور قديمة.

وأطلقت المؤسسة على المعرض الذي يقام في ولاية ميزوري اسم "قوة التحطيم: أيقونات مصر القديمة". وسيضم تحفا يعود عمر بعضها إلى حوالي 1500 عام قبل الميلاد.

وسيتم عرض موروثات تعود لزمن حتشبسوت وأخناتون والدمار الذي لحق بالتماثيل واللوحات على مر العصور، سواء لتلك التي تحطمها رؤوسها أم طالها الدمار في بعض كتاباتها.

وفي فترة لاحقة من شهر نيسان/ أبريل القادم ستعقد عالمة الآثار الدكتورة كارا كوني جلسة حوارية حول كتاب بعنوان "عندما تحكم النساء العالم: ست ملكات مصريات".

وستعرض كوني كيف تحكمت المرأة بالسلطة في العصور الغابرة ومقاربتها من خلال تفاعل المرأة مع الحياة السياسية حاليا.