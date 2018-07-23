'أيقونة الثورة'.. رحيل الفنانة السورية مي سكاف

توفيت الممثلة السورية مي سكاف الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 49 عاما، ولم يعلن سبب الوفاة رسميا حتى الآن.

ونعى فنانون وكتاب سوريون سكاف التي تعتبر أحد الوجوه الفنية البارزة المؤيدة للثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وأقامت سكاف بباريس منذ نحو عامين، بعد ما جاءت من الأردن إثر فرارها من دمشق في 2013.

وكانت سكاف التي اشتهرت باسم "أيقونة الثورة" قد اعتقلت مع مجموعة من الفنانين في عام 2013 إثر تظاهرة معارضة للأسد.

وكان آخر ما كتبته سكاف عبر صفحتها على فيسبوك، "لن أفقد الأمل.. إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد".

واشتهرت سكاف فنيا بمشاركتها في أعمال "أنا وأخوتي" و"أهل الغرام"، و"أوركيديا" و"سيرة الحب".