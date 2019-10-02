أين توجد أفضل قهوة في العالم؟

احتفل العالم في مطلع أكتوبر بيوم القهوة، والتي يشكل القرن الخامس عشر والثامن عشر مفاصل مهمة في صناعتها.

ويعود اكتشاف زراعة القهوة إلى العرب في القرن الخامس عشر، فيما تعود صناعة أول ماكينة (espresso) بشكل تجارية إلى منتصف القرن الثامن عشر.

ورغم ما شهدته صناعة وإنتاج القهوة من تطورات، ولكن يبقى البحث عن فنجان القهوة الأفضل لا يزال قائما.

ووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لشبكة "سي أن أن"، فهذه أفضل الأماكن التي يمكن أن تجد فيها القهوة الأفضل في العالم:

ولنغتون، نيوزيلندا

تعد القهوة المشبعة بالحليب المشروب الوطني غير الرسمي في ولنغتون، وإذا كنت في زيارة لهذه المدينة ما عليك سوى أن تطلب (Flat white) لتستمتع بمذاق القهوة.

ملبورن، أستراليا

تستضيف هذه المدينة المعرض الدولي السنوي للقهوة، ويعد لهذا المشروب أهمية كبرى في المدينة التي تعتبر شرب القهوة جزءا من أسلوب الحياة فيها، وفنجان القهوة الأشهر فيها هو (Piccolo latte) وهو عبارة عن فنجان تغلب فيه القهوة كمية الحليب المستخدمة.

هانوي، فيتنام

تعد فيتنام واحدة من أكبر مصدري القهوة في العالم، وهي أصبحت صناعة هامة هناك بدأها الفرنسيون في القرن التاسع عشر.

وأشهر فناجين القهوة لديهم (caphe den) و(caphe sua) و(coconut coffee) وحتى (egg coffee).

لندن، بريطانيا

رغم أن الشاي يعد المشروب الأبرز في لندن، إلا أن للقهوة عشاقها هناك واستطاعت بعض محلات بيع القهوة أن ترسم لها تاريخ يمتد لأكثر من عقد ونصف في بيع فناجين أصبحت تقليدية وشهيرة هناك حيث يمكنك طلب (Flat white) أو (cappuccino).

أيسلندا

يعد سكان هذه الدولة الجزرية من المولعين بالقهوة، ولها مكانة خاصة عندهم إذ كانت تحتسى مع أكل "الكعك" بعد الظهيرة، ولا يمكنك السير في شوارع أي مدينة فيها من دون وجود مقهى فيها، وأشهر الفناجين فيها (Latte) و(cappuccino).

روما، إيطاليا

من النادر أن تقابل أحدا في إيطاليا لا يشرب القهوة، وهي تعد موطنا إذا كنت تبحث عن فنجان (Espresso) حاد وطيب المذاق في آن معا.

سنغافورة

تعود ثقافة احتساء القهوة في سنغافورة إلى قرون ماضية، وينتشر فيها حاليا ما يعرف بـ "فن الرسم على قهوة اللاتية" (latté art)، وأشهر الفناجين فيها (Latte) و(mocha) و(cappuccino).

سياتل، الولايات المتحدة

يعتبر سكان سياتل الأميركية أن القهوة هي شعاع الشمس السائلة الذي يحتسونه، حيث حفزت المنافسة على تقديم القهوة الأفضل فيها المقاهي على إنتاج أطيب مشروبات القهوة، ويمكنك تجربة فناجين (Espresso) أو(cappuccino) أو(single-origin pour).

النمسا

تحتضن النمسا بعض المقاهي المسجلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ولكن حتى المقاهي الجديدة استطاعت أن تقدم أطيب فناجين القهوة لعشاقها، ويمكنك الاختيار بين عدة أنواع طيبة المذاق مثل: (Espresso) و(cappuccino) أو (Weiner melange).

نيجيريا

رغم تأخر فرض مشروب القهوة نفسه في نيجيريا إلا أن الإقبال عليها يرتفع بشكل دراماتيكي، حيث يتوقع أن يزيد استهلاكهم من القهوة بنسبة 23 في المئة بحلول 2020، وتنتشر فيها فناجين (Regular coffee) و(Frappuccino).