أميركا.. أين يعيش المهاجرون غير الشرعيين؟

أظهرت تقديرات جديدة نشرها مركز بيو للأبحاث أن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، يتركزون بشكل كبير في 20 مدينة موزعة على 14 ولاية.

واحتلت مدن نيويورك ولوس أنجليس (كاليفورنيا) وهيوستن ودالاس (تكساس) المراكز المتقدمة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، البالغ عددهم نحو 10.7 مليون شخص.

واستندت تقديرات مركز بيو إلى بيانات حكومية رسمية صدرت للفترة بين عامي 2007 و2016، وأظهرت أن 61 في المئة من هؤلاء المهاجرين ( نحو 6.5 ملايين شخص) يعيشون في 20 مدينة فقط.

وتحدثت التقديرات عن انخفاض حاد في أعداد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بشكل عام، وفي المدن الـ20 بشكل خاص خلال العقد الماضي.

وبلغت نسبة المهاجرين غير الشرعيين 3.3 في المئة من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة في 2016، مقارنة بأربعة في المئة في عام 2007.

واشتمل المهاجرون غير الشرعيين على الأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني أو الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم.

وإلى حد بعيد كان أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين في عام 2016 يتركزون في مدينة نيويورك بواقع مليون و100 ألف مهاجر، وجاءت لوس انجليس بولاية كاليفورنيا ثانيا بـ925 ألف مهاجر، تبعتها هيوتسن بولاية تكساس بـ475 ألف مهاجر غير شرعي.

وأظهرت البيانات التي اعتمدت على نتائج مسح أجراه المكتب الوطني الأميركي للإحصاء أن مدينتي تشارلوت (نورث كارولاينا) وأوستن (تكساس) كانتا الأقل من حيث اعداد المهاجرين غير الشرعيين بواقع 100 ألف مهاجر.

وفي عام 2016 شهدت 10 مدن فقط من أصل 182 مدينة شملها المسح زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، من بينها ثلاثة كانت ضمن أول 20 مدينة، وهن واشنطن و فيلادلفيا (بنسلفانيا) وتشارلوت (نورث كارولاينا) وبوسطن (نيوهامشر).