أين يعيش الزاهدون في الهواتف الذكية؟

رغم تجاوز عدد مشتركي الاتصالات الخلوية حول العالم 5.1 مليار مستخدم بنهاية عام 2018 إلا أن 40 في المئة منهم زاهدون في اقتناء هواتف ذكية.

ووفقا لبيانات رابطة مصالح مشغلي شبكات الهواتف الخلوية "جي أس أم أيه" تبلغ نسبة انتشار الاشتراكات الخلوية 67 في المئة عالميا، ويتوقع أن تصل إلى 79 في المئة في 2025.

وتظهر أرقام الرابطة التي تجمع 750 مشغلا للاتصالات حول العالم أن نسبة انتشار الأجهزة الخلوية بين المشتركين 60 في المئة ويتوقع أن ترتفع إلى 79 في المئة في 2025.

ويستخدم المشتركون الذين يعيشون في دول ذات اقتصادات متقدمة هواتف ذكية أكثر من بقية الدول الأخرى، حيث يبلغ معدل امتلاك الهواتف الذكية فيها 76 في المئة، مقابل 45 في المئة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، بحسب تحليل أجرته مؤسسة بيو للأبحاث.

وكانت الهند الأعلى بين الدول بعدم امتلاك البالغين لهواتف ذكية، حيث يمتلك 24 بالمئة منهم أجهزة ذكية، فيما يمتلك 40 في المئة أجهزة خلوية تقليدية، و35 في المئة لا يمتلكون أجهزة خلوية على الإطلاق.

بعد الهند جاءت نيجيريا حيث لا يمتلك 44 في المئة من البالغين أجهزة ذكية، تتبعها كينيا بنسبة 45 في المئة، ثم إندونيسيا 28 في المئة، وتونس 45 في المئة، والمكسيك 24 في المئة، والفلبين 22 في المئة.

وعلى النقيض كانت كوريا الجنوبية الأعلى في اقتناء الهواتف الذكية بين البالغين وبنسبة 95 في المئة أي أن تسعة أشخاص من بين 10 يمتلكون جهازا ذكيا، تليها إسرائيل 88 في المئة، هولندا 87 في المئة، السويد 86 في المئة، استراليا 81 في المئة، الولايات المتحدة 81 في المئة، إسبانيا 80 في المئة، ألمانيا 78 في المئة، بريطانيا 76 في المئة.

وأشار تحليل بيو إلى ارتفاع أعداد مقتني الأجهزة الخلوية الذكية وانتشارها بين فئة الشباب، خاصة ضمن الدول التي لديها معدلات عالية في التعليم والدخل.