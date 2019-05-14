أين يعيش مليارديرات العالم؟

كشفت دراسة حديثة لشركة "ويلث أكس" تراجع عدد المليارديرات حول العالم في عام 2018 بنسبة 5.4 في المئة ليصل عددهم إلى 2604 أشخاص، وانخفاض حجم ثروتهم 7 في المئة لتتراجع إلى 8.6 تريليون دولار.

وجاء في الإصدار السادس من تقرير "تعداد المليارديرات" أن هذا التراجع جاء بعد عام شهد ارتفاعا غير مسبوق في عدد المليارديرات في العالم.

وقالت الشركة إنها المرة الثانية التي ينخفض فيها عدد أصحاب المليارات منذ الركود العالمي قبل 10 سنوات.

وعزا التقرير هذا الانخفاض في الثروة إلى تقلبات السوق المتزايدة والتوترات التجارية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وسجل أغلب التراجع في قارة آسيا، إذ يؤكد القائمون على الدراسة أن أصحاب المال والأعمال مروا خلال السنة الماضية بأوقات عصيبة أثرت على إيراداتهم، بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي سجلته الصين.

لكن التقرير استثنى منطقة أميركا الشمالية من الانخفاض في عدد المليارديرات فقد شهدت زيادة 3.7 في المئة.

وبحسب التقرير، فإن عدد المليارديرات بالنسبة لعدد الأفراد في مدينة سان فرانسيسكو هو الأكبر من أي مدينة كبرى أخرى، إذ يوجد في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا ملياردير بين كل 11600 نسمة تقريبا.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط تراجعا 7.9 في المئة في عدد أصحاب المليارديرات، و6.5 في المئة انخفاضا في مجموع ثروتهم، ورغم هذا التراجع، إلا أنه أفضل بقليل من المتوسط العالمي.

ويعيش في السعودية العدد الأكبر من هذه الفئة في الشرق الأوسط، متقدمة على فرنسا وإيطاليا وكندا وسنغافورة، (57 مليارديرا بثروة 147 مليار دولار)، وجاءت بعدها في ترتيب الشرق الأوسط الإمارات (55 مليارديرا بثروة قيمتها 165 مليار دولار).

وبالنسبة لترتيب المدن العالمية جاءت من الشرق الأوسط مدينتان هما دبي (تاسعة بمجموع 38 مليارديرا) واسطنبول (32 بمجموع 32 مليارديرا).

هناك أيضا تراجع كبير في عدد المليارديرات وثروتهم الإجمالية في إفريقيا، والسبب الرئيسي هو تقلب أسعار النفط وضعف العملة.

ويعيش في المدن الـ15 التي تستضيف العدد الأكبر من أصحاب المليارديرات 773 مليارديرا، وهم يمثلون حوالي 30 في المئة من مجموع أصحاب المليارديرات في العالم.

أعداد المليارديرات حسب القارة:

أوروبا: 792

أميركا الشمالية: 750

الشرق الأوسط: 174

أميركا الجنوبية والكاريبي: 142

إفريقيا: 39

أكثر 10 دول يعيش بها مليارديرات، وحجم ثروتهم:

الولايات المتحدة: 705 (3013 مليار دولار) الصين: 285 (996 مليار دولار) ألمانيا: 146 (442 مليار دولار) روسيا: 102 (355 مليار دولار) المملكة المتحدة: 97 (209 مليار دولار) سويسرا: 91 (240 مليار دولار) هونغ كونغ: 87 (259 مليار دولار) الهند: 82 (284 مليار دولار) السعودية: 57 (147 مليار دولار) فرنسا: 55 (195 مليار دولار) - الإمارات: 55 (165 مليار دولار) – البرازيل: 49 (154 مليار دولار) – إيطاليا: 47 (141 مليار دولار) – كندا: 45 (87 مليار دولار) – سنغافورة: 39 (84 مليار دولار)

المدن الـ15 الأولى: