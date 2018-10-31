أي الدول العربية الأفضل في ممارسة الأعمال؟

خاص لموقع "الحرة"
كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 أن اقتصادات المنطقة العربية نفذت 40 إصلاحا جديدا منذ بداية العام.
وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "التدريب من أجل الإصلاح" أن 18 دولة عربية سرعت وتيرة الإصلاح الاقتصادي مقابل ما تم إنجازه بحسب تقرير 2018.
ورغم الإصلاحات الاقتصادية إلا أن التقرير رصد 14 دولة من بين 18 تفرض حواجز إضافية على رائدات الأعمال.
ما هو تقرير ممارسة الأعمال؟
بدأ البنك الدولي في عام 2002 برصد ممارسات الأعمال في الدول وجعل لها مؤشرا واضحا.
ويقيس التقرير سهولة الأعمال من خلال 11 مجالا مختلفا تضم: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار وتنظيم سوق العمل.
وخلال الفترة من 2 يونيو/حزيران 2017، إلى 1 مايو/أيار من العام 2018، قامت 128 دولة بـ 314 إصلاحا اقتصاديا.
ودعمت هذه الإصلاحات منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتدعم جهود خلق فرص العمل والتوظيف، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
الدول العربية على مقياس سهولة الأعمال
تعتبر الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين اقتصادا الأولى عالميا، والتي تأتي في المرتبة الـ 11.
فيما تعتبر جيبوتي أحد أفضل الاقتصادات إصلاحا، إذ نفذت ست خطوات إصلاحية أساسية كان من أبرزها نظام الشباك الواحد لتيسير بدء النشاط التجاري، إضافة لتخفيض تكاليف نقل الملكية وحوسبة سجلات الأراضي.
واعتبر تحسين إمكانية الحصول على الائتمان، بتوسيع مظلة ما يمكن استخدامه كضمان في المشاريع، من أبرز الإصلاحات التي دفعت بجيبوتي لتكون من بين أفضل 10 اقتصادات قامت بالإصلاح.
وجاءت المغرب في المرتبة الثانية عربيا و60 عالميا، تلتها البحرين بالمرتبة 62 عالميا.
وجاءت الدول التي لا تزال تعاني من الحروب وعدم الاستقرار السياسي في ذيل القائمة عربيا وعالميا، إذ حلت اليمن في المرتبة 18 عربيا و187 عالميا، تلتها ليبيا في المرتبة 17 عربيا و186 عالميا، تلتهما سورية في المرتبة 179 عالميا و16 عربيا.
أما على صعيد الاقتصادات العربية الكبرى، فقد جاءت السعودية في المرتبة 92 عالميا و7 عربيا، فيما جاءت مصر بالمرتبة 120 عالميا و12 عربيا، والجزائر في المرتبة 157 عالميا و14 عربيا.
الدول العربية.. أداء متوسط في دفع الضرائب ومتدن في الائتمان
أما على صعيد المنطقة ككل، فقد استطاعت الاقتصادات العربية من تحقيق مستوى متوسط في مؤشر دفع الضرائب وجاءت في المرتبة 82.
فيما كان متوسط مؤشر استخراج تراخيص البناء 98، و90 لتسجيل الملكية، و94 للحصول على الكهرباء، ويحتاج تسجيل نقل الملكية في المنطقة إلى 30 يوما بالمتوسط، وهو أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 48 يوما.
وحققت المنطقة العربية أداء متدنيا في مؤشرات الحصول على الائتمان، وتسوية الإعسار، والتجارة عبر الحدود.