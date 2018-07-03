إبعاد أم ترقية؟ رئيس 'نيوم' مستشارا أجنبيا لبن سلمان

بعد نحو تسعة أشهر على تعيينه رئيسا تنفيذيا للمشروع الاقتصادي السعودي المعروف باسم "نيوم"، غادر كلاوس كلاينفيلد منصبه ليصبح مستشارا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كلاينفيلد، رجل الأعمال الألماني، سيظل عضوا لمجلس إدارة المشروع مع سريان القرار مطلع الشهر المقبل، حسب بيان لمجلس إدارة "نيوم" الإثنين.

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المشروع أعلنه بن سلمان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنية بناء منطقة اقتصادية ضخمة في شمال غرب المملكة.

وقتها قال ولي عهد المملكة الخليجية إن المشروع "للحالمين فقط" ووعد كلاينفيلد بأن تكون "نيوم"، المنطقة التي تنشأ على مساحة تمتد في مصر والأردن كذلك، هي "وجهة المستقبل".

والآن بعد أقل من عام على ذلك، هل أبعد كلاينفيلد أم تولى منصبا أهم؟

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وبحسب بيان لـ "نيوم" فإن كلاينفيلد سيتولى "مهمات أوسع نطاقا لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية والمالية في المملكة العربية السعودية".

وتقول وكالة "بلومبيرغ" إنه سيقدم استشارات لولي العهد حول خطط الإصلاح التي يباشر الأخير تنفيذها منذ توليه منصبه في حزيران/يونيو الماضي.

وأوضحت الوكالة أن كلاينفيلد، الذي ترأس سابقا شركات عملاقة كـ "سيمينز" و"أركونيك"، سيقدم إسهامات لخطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أطلقها بن سلمان تحت اسم "رؤية 2030".

Less than a year after his appointment as CEO of Neom (the #SaudiArabia mega city in the middle of nowhere that would cost $500 billion to be built), Klaus Kleinfeld moves on https://t.co/bRSCBdRbgL — Javier Blas (@JavierBlas) July 2, 2018

ومنذ الإعلان عن تلك الخطة خرجت إلى النور في المملكة ثلاثة مشروعات استثمارية ضخمة قيد التنفيذ هي "نيوم" ومدينة "القدية" الترفيهية ومشروع "البحر الأحمر" لبناء وجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر.

وبرحيل كلاينفيلد عن منصب الرئيس التنفيذي لـ "نيوم"، سيصبح خليفته نظمي النصر أول رئيس تنفيذي غير أجنبي لأحد المشاريع الثلاثة التي تراهن عليها الرياض لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وسيكون الألماني بدوره، وهو عضو في مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أول أجنبي يعلن تعيينه مستشارا لبن سلمان.