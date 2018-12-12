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البابا يعزل اثنين من الكرادلة البارزين

البابا يخاطب المؤمنين على الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس

عزل البابا فرنسيس الأربعاء اثنين من الكرادلة البارزين من دائرته الداخلية بعد أشهر على تلوث اسميهما بالفضائح الجنسية ضد أطفال وقبل اجتماع للكنيسة الكاثوليكية حول حماية القاصرين مقرر عقده العام المقبل.

وقال الفاتيكان الأربعاء إن القرار استهدف الكاردينال الأسترالي جورج بيل والكاردينال التشيلي فرانسيسكو خافيير إرازوريز، مشيرا إلى تنحيتهما مما يعرف بمجلس الكرادلة C9، وهو مجموعة دولية أسسها البابا فرنسيس.

صورة مركبة للكاردينال فرانسيسكو خافيير إرازوريز (يمين) والكاردينال جورج بيل (يسار)
صورة مركبة للكاردينال فرانسيسكو خافيير إرازوريز (يمين) والكاردينال جورج بيل (يسار)

وتعود آخر مرة اجتمع فيها مجلس C9 إلى أيلول/سبتمبر الماضي وتغيب عن اللقاء بيل المتهم في أستراليا بانتهاكات جنسية ضد أطفال وإرازوريز المتهم بتجاهل تقارير عن حدوث انتهاكات جنسية ضد قاصرين على يد رجال دين في تشيلي.

ورغم عزله من المجلس، لا يزال بيل البالغ من العمر 77 عاما، مسؤولا عن الشؤون المالية للفاتيكان وهو ثالث أقوى منصب في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

أما إرازوريز الذي التقى البابا الشهر الماضي، فقد أعلن انسحابه من مجلس C9 عقب الاجتماع.

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