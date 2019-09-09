"إت: تشابتر تو" يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

احتل فيلم الرعب الجديد "إت: الفصل الثاني" (إت: تشابتر تو) صدارة إيرادات السينما بأميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 91 مليون دولار.

والفيلم بطولة بيل سكارسغارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.

وتراجع فيلم الإثارة والحركة "سقوط ملاك" (أنجيل هاز فولن) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار .

والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.

وتراجع الفيلم الكوميدي "أولاد طيبون" (غود بويز) من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 5.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينغ 2019) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.2 مليون دولار.

وصعد الفيلم الدرامي "الفائز" (أوفركمر) من المركز السادس إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 3.8 مليون دولار .

والفيلم بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر وشاري ريجبي ومن إخراج أليكس كندريك.