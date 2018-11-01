إثيوبيا.. تعيين امرأة رئيسة للمحكمة العليا

اختار البرلمان الإثيوبي للمرة الأولى امرأة رئيسة للمحكمة العليا في البلاد، حسبما أعلن مصدر رسمي.

ويأتي تعيين ميازا أشيفاني رئيسة للمحكمة في أعقاب قرارات عدة اتخذها رئيس الحكومة أبيي احمد في تشرين الأول/أكتوبر وكان أبرزها تعيين امرأة رئيسة للبلاد، وتعيين عشر وزيرات في حكومة من عشرين وزيرا.

وقال مستشار رئيس الحكومة فيتسوم أريغا على تويتر "إن مسيرة إثيوبيا لجعل المراكز الأساسية في البلاد موزعة بالتساوي بين الرجل والمرأة مستمرة".

وأضاف أن " أشينافي هي إحدى أكثر المحاميات خبرة في إثيوبيا وهي ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة".

وسبق أن عملت أشينافي في المحكمة العليا، كما شاركت في صياغة الدستور الإثيوبي، وأسست جمعية النساء المحاميات الأثيوبيات.

وذاع صيتها أيضا عندما دافعت عن فتاة في الـ 14 من العمر متهمة بقتل رجل اغتصبها ليتمكن بعدها من الزواج بها.

وقد تحولت هذه الحادثة إلى فيلم "ديفرت" الذي عرض عام 2014، وكانت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي منتجته المنفذة.