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إثيوبيا وإريتريا تعلنان انتهاء الحرب بينهما

رئيس حكومة إثيوبيا ورئيس إريتريا.. نقلا عن وزير الاعلام الإريتري يماني ميسكيل

أعلنت إثيوبيا وإريتريا انتهاء حالة الحرب بينهما، وذلك في بيان مشترك وقع الاثنين بعد لقاء تاريخي جمع رئيس الحكومة الإثيوبي ابيي أحمد والرئيس الإريتري ايسايس افورقي في أسمرة.

وأعلن وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل على تويتر أن حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين "انتهت. لقد بدأ عصر جديد من السلام والصداقة".

وأضاف أن "البلدين سيعملان معا لتشجيع تعاون وثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية".

ويأتي هذا بعدما أعلن افورقي وابيي أحمد مساء الأحد خلال مأدبة عشاء إعادة فتح السفارات والحدود بين إثيوبيا وإريتريا بعد عقود من حرب باردة بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي.

وجاء الإعلان ليتوج أسابيع من تطورات سريعة للتقارب بين البلدين باشرها رئيس الوزراء الإثيوبي وأفضت إلى زيارته للعاصمة الإريترية ولقائه رئيس البلاد.

والعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا مقطوعة منذ أن خاض البلدان نزاعا حدوديا استمر من 1998 حتى 2000 وأسفر عن مقتل نحو 80 ألفا.

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