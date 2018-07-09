إثيوبيا وإريتريا تعلنان انتهاء الحرب بينهما

أعلنت إثيوبيا وإريتريا انتهاء حالة الحرب بينهما، وذلك في بيان مشترك وقع الاثنين بعد لقاء تاريخي جمع رئيس الحكومة الإثيوبي ابيي أحمد والرئيس الإريتري ايسايس افورقي في أسمرة.

وأعلن وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل على تويتر أن حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين "انتهت. لقد بدأ عصر جديد من السلام والصداقة".

Joint Declaration states, inter alia, i) State of war that existed between the two countries has come to an end. A new era of peace & friendship has been ushered; ii) Both countries will work to promote close cooperation in political, economic, social, cultural & security areas pic.twitter.com/B9arIZnsxa — Yemane G. Meskel (@hawelti) July 9, 2018

وأضاف أن "البلدين سيعملان معا لتشجيع تعاون وثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية".

Joint Declaration: ... iii) Transport, trade and telecommunication ties will be resumed; diplomatic ties & activities renewed; iv) Border decision will be implemented; v) Both countries will work together to guarantee regional peace, development & cooperation pic.twitter.com/gPIIPvksTK — Yemane G. Meskel (@hawelti) July 9, 2018

ويأتي هذا بعدما أعلن افورقي وابيي أحمد مساء الأحد خلال مأدبة عشاء إعادة فتح السفارات والحدود بين إثيوبيا وإريتريا بعد عقود من حرب باردة بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي.

وجاء الإعلان ليتوج أسابيع من تطورات سريعة للتقارب بين البلدين باشرها رئيس الوزراء الإثيوبي وأفضت إلى زيارته للعاصمة الإريترية ولقائه رئيس البلاد.

والعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا مقطوعة منذ أن خاض البلدان نزاعا حدوديا استمر من 1998 حتى 2000 وأسفر عن مقتل نحو 80 ألفا.