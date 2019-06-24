إثيوبيا.. وفاة مدعي عام أمهرة بعد اعتداء السبت

توفي مدعي عام ولاية أمهرة في إثيوبيا ميغبارو كيبيديه الاثنين متأثرا بجروح تعرض لها السبت في اعتداء قتل فيه أيضا رئيس الولاية وأحد مستشاريه، وفق ما أعلن التلفزيون المقرب من السلطة "إي سي بي".

وقالت إثيوبيا إن هذا الاعتداء واعتداء آخر السبت في أديس أبابا قتل فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش جاءا في سياق "محاولة انقلاب" ضد الحكومة المحلية في أمهرة.

وقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الاثيوبي برصاص حرسه الشخصي بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة.

وكانت المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلنيه سيوم قد صرحت للصحافة الأحد أن "فرقة قتل" يقودها رئيس الأمن في أمهرة اقتحمت اجتماعا بعد ظهر السبت، فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة وجرحت مسؤولا كبيرا.

وأضافت أن الرجلين "أصيبا إصابات خطيرة في الهجوم وفارقا الحياة متأثرين بجروحهما".

وأوضحت المتحدثة أنه "بعد ساعات من ذلك، وفي هجوم منسق على ما يبدو، قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قبل حرسه الشخصي في منزله".

وقتل جنرال متقاعد كان يقوم بزيارة لرئيس هيئة الأركان أيضا في العملية.

وأوقف الحارس الشخصي الذي أطلق النار، لكن رئيس أمن ولاية أمهرة أسامينو تسيغي تمكن من الفرار بحسب مصادر أخرى.