"إجراء باطل جملة وتفصيلا".. السعودية تدين إعلان نتانياهو

دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية للتصدي لنية إسرائيل في ضم أراض في الضفة الغربية.

وأعلنت المملكة عن إدانتها ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته، فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت إذا ما أعيد انتخابه، معتبرة "هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا".

وذكرت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن "هذا الإعلان يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية"، معتبرة أن في هذا الإعلان "تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم".

وجددت المملكة تأكيدها على أنه "لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة"، مطالبة "كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة".