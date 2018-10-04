إجراء جديد في امتحانات الحصول على الجنسية الأميركية

أعلنت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية عن إجراءات جديدة تقضي باستخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحي "تابلت" في امتحان اللغة الإنكليزية الخاص بالمتقدمين للحصول على للجنسية الأميركية.

وبحسب ما أعلنت الدائرة عبر موقعها فإن استخدام جهاز "التابلت" لن يقتصر على التوقيع فقط، بل سيتم الاعتماد عليه في امتحان القراءة والكتابة أيضا.

وأشارت إلى إمكانية إجراء الامتحان بالنسخة الورقية في حالات محددة.

وبحسب الدائرة فإن طبيعة أسئلة الامتحان لم يتم تغييرها، ولكن الامتحان سوف يتم على "التابلت" بدلا من النسخة الورقية.