إجلاء آلاف السياح من منطقة تمثال الحرية

أعلن مسؤولون في نيويورك الاثنين أن حريقا في إسطوانات غاز في منطقة بناء أجبر السلطات على إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف سائح من الجزيرة التي تحتضن تمثال الحرية.

وتم إخلاء "ليبرتي أيلند" التي تستضيف آلاف الزوار يوميا خلال موسم الصيف، لأكثر من ساعتين قبل أن يعلن جهاز الإطفاء في الساعة الثانية ظهرا (18:00 ت.غ) أن الحريق تحت السيطرة.

وأكد جيري ويليس المتحدث باسم خدمة المنتزهات الوطنية التي تدير ليبرتي أيلند، أن السياح سمح لهم بالعودة إلى منطقة التمثال التي يمكن الوصول إليها باستخدام عبارة.

وأصيب عامل بناء بجروح طفيفة لم تستدع نقله إلى المستشفى، بحسب متحدث باسم جهاز الإطفاء.

وتشهد الجزيرة أعمال بناء متحف تمثال الحرية الجديد والتي يرتقب إتمامها في عام 2019.