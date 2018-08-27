Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
الولايات المتحدة

إجلاء آلاف السياح من منطقة تمثال الحرية

تمثال الحرية في ليبرتي أيلند

أعلن مسؤولون في نيويورك الاثنين أن حريقا في إسطوانات غاز في منطقة بناء أجبر السلطات على إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف سائح من الجزيرة التي تحتضن تمثال الحرية.

وتم إخلاء "ليبرتي أيلند" التي تستضيف آلاف الزوار يوميا خلال موسم الصيف، لأكثر من ساعتين قبل أن يعلن جهاز الإطفاء في الساعة الثانية ظهرا (18:00 ت.غ) أن الحريق تحت السيطرة.

وأكد جيري ويليس المتحدث باسم خدمة المنتزهات الوطنية التي تدير ليبرتي أيلند، أن السياح سمح لهم بالعودة إلى منطقة التمثال التي يمكن الوصول إليها باستخدام عبارة.

وأصيب عامل بناء بجروح طفيفة لم تستدع نقله إلى المستشفى، بحسب متحدث باسم جهاز الإطفاء.

وتشهد الجزيرة أعمال بناء متحف تمثال الحرية الجديد والتي يرتقب إتمامها في عام 2019.

Back to top
XS
SM
MD
LG