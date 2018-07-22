إجلاء 'الخوذ البيضاء'.. واشنطن ترحب

رحبت الولايات المتحدة بعملية إجلاء أكثر من 400 من عناصر الدفاع المدني السوري المعروفين بـ"الخوذ البيضاء" وعائلاتهم من جنوب غرب سورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان: "نرحّب بواقع أن هؤلاء المتطوعين الشجعان الذين أنقذوا أرواح الآلاف قد أصبحوا خارج دائرة الخطر".

وأضافت أن النظام السوري استهدف عناصر "الخوذ البيضاء" بشكل متكرر.​

The U.S. welcomes the safe evacuation of more than 400 #WhiteHelmets. We are glad that these brave volunteers, who have saved thousands of lives, are now out of harm's way. https://t.co/Tas9LXFkpa pic.twitter.com/GO4mEaKYbI — Heather Nauert (@statedeptspox) July 22, 2018

وطالبت ناورت النظام السوري وروسيا بالالتزام بتعهداتهم بإنهاء العنف وحماية المدنيين.

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وكان الأردن أكد دخول 422 فقط من "الخوذ البيضاء" إلى أراضيه لفترة انتقالية لحين إعادة توطينهم في كندا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وسهلت إسرائيل نقل عناصر "الخوذ البيضاء" عبر أراضيها، وأشاد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعملية الاجلاء قائلا إنها تمت بطلب من الولايات المتحدة وكندا.