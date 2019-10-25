إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء الحرائق في كاليفورنيا

صدرت أوامر لزهاء 50 ألف شخص لإخلاء منازلهم الواقعة في شمال لوس أنجليس، وهي منطقة اجتاحتها حرائق عنيفة أجّجتها رياح قوية، بحسب ما أعلن مسؤولون في فريق الإطفاء.

وغطّت ألسنة اللهب خلال بضع ساعات نحو ألفي هكتار من الاحراش، وباتت تشكّل تهديدًا للمنازل بالقرب من بلدة سانتا كلاريتا، على بُعد 65 كيلومترا شمال لوس أنجليس بغرب الولايات المتحدة.

واجهت مئات القصور في منطقة باسيفيك باليسيدز الشهيرة بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية الاثنين، خطر حرائق الغابات.

وتأججت الحرائق بدفع من رياح سانتا أنا التي يقول خبراء أرصاد إنها مستمرة حتى بداية الأسبوع القادم.