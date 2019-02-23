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إحالة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس للمفتي

الأنبا إبيفانيوس

قضت محكمة مصرية السبت بإحالة أوراق الراهبين أشعياء المقاري وفلتاؤوس المقاري إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامها، بعد إدانتهما في آب/أغسطس الماضي بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون بصحراء محافظة البحيرة.

وحدد القاضي جمال طوسون رئيس محكمة ايتاي البارود في البحيرة الـ24 من نيسان/أبريل المقبل موعدا للنطق بالحكم.

وكان أشعياء قد اعترف خلال التحقيقات بقتل الأنبا إبيفانيوس بضربه على الرأس من الخلف ثلاث مرات بماسورة حديدية داخل الدير يوم 29 تموز/يوليو الماضي. بينما شارك فلتاؤوس في الجريمة بالانتظار بعيدا عن مكان الجريمة ومراقبة الموقع لتحذيره في حال قدوم أي شخص.

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