إحالة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس للمفتي

قضت محكمة مصرية السبت بإحالة أوراق الراهبين أشعياء المقاري وفلتاؤوس المقاري إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامها، بعد إدانتهما في آب/أغسطس الماضي بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون بصحراء محافظة البحيرة.

وحدد القاضي جمال طوسون رئيس محكمة ايتاي البارود في البحيرة الـ24 من نيسان/أبريل المقبل موعدا للنطق بالحكم.

وكان أشعياء قد اعترف خلال التحقيقات بقتل الأنبا إبيفانيوس بضربه على الرأس من الخلف ثلاث مرات بماسورة حديدية داخل الدير يوم 29 تموز/يوليو الماضي. بينما شارك فلتاؤوس في الجريمة بالانتظار بعيدا عن مكان الجريمة ومراقبة الموقع لتحذيره في حال قدوم أي شخص.