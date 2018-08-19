مصر.. إحالة راهبين للمحاكمة بتهمة قتل أسقف

قررت النيابة العامة في محافظة الإسكندرية الأحد إحالة راهبين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس دير أبو مقار أواخر الشهر الماضي، وفقا لمصادر قضائية ووسائل إعلام رسمية.

وأحالت النيابة وائل سعد وهو راهب معزول كان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري والراهب ريمون رسمي منصور المعروف كنسيا باسم فلتاؤوس المقاري إلى محكمة جنايات مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المجاورة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت مصادر قضائية ذكرت في وقت سابق أن المتهم الثاني الراهب فلتاؤوس المقاري حاول الانتحار هذا الشهر بعد تجريد زميله من الرهبنة وقام بقطع شرايين يده وإلقاء نفسه من فوق بناية بدير أبو مقار قبل أن ينقل لمستشفى في القاهرة في حالة حرجة لتلقي العلاج.

وأشارت المصار القضائية في حينها إلى أن سعد اعترف خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة بقتل رئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس بضربه على الرأس من الخلف ثلاث مرات بماسورة حديدية داخل الدير يوم 29 تموز/ يوليو الماضي.

وأضافت أن الراهب فلتاؤوس شاركه القتل بالانتظار بعيدا عن مكان الجريمة ومراقبة الموقع لتحذيره في حال قدوم أي شخص.