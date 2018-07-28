إحالة أوراق 75 إلى المفتي في قضية 'فض اعتصام رابعة'

أحالت محكمة جنايات القاهرة السبت أوراق 75 متهما، من بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي البلاد تهميدا للبت في إعدامهم، وذلك في قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية التي تعود أحداثها إلى عام 2013.

وحددت المحكمة جلسة الثامن من أيلول/سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ومن بين القياديين في الجماعة الذين شملهم قرار الإحالة عاصم عبد الماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، ووجدى غنيم، وعصام العريان.

وقد وجهت النيابة إلى المتهمين في القضية عدة اتهامات من بينها "التجمهر المسلح بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".

وتتعلق القضية بمشاركة المتهمين في اعتصام لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في محيط مسجد رابعة العدوية في القاهرة في 2013 احتجاجا على عزله.