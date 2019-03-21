'إحباط أميركي بالغ إزاء مماطلات' الحوثيين

ألقى السفير الأميركي لدى اليمن باللائمة على الحوثيين في تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي، وقال الخميس إن أسلحتهم تشكل خطرا على دول المنطقة.

وصرح السفير ماثيو تويلر في مؤتمر صحافي أذيع تلفزيونيا من مدينة عدن الجنوبية إن الولايات المتحدة تشعر "بإحباط بالغ" لما وصفه بمماطلات الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات.

وأضاف أن واشنطن "لم تفقد الأمل" في إمكانية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات سلام جرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

الحكومة اليمنية: تصريحات محمد علي الحوثي إعلان حرب

وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا راجح بادي قد قال إن التصريحات التي أدلى بها قيادي حوثي مؤخرا حول عدم تنازل الجماعة عن مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية تعد "إعلان حرب".

وأضاف بادي في مؤتمر صحافي الأربعاء أن مثل هذه التصريحات تهدد بإشعال قتال شرس مرة أخرى في الحديدة، نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الدولية إلى الدولة التي مزقتها الحرب.



وقال إن هذه التصريحات تنتهك اتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الجانبان في السويد أواخر العام الماضي.



وكان محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجان العليا للثورة لجماعة "أنصار الله"، قد قال في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس في وقت سابق هذا الأسبوع إن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية، يحاول تغيير شروط الاتفاق وإن انسحاب مسلحي الجماعة من هناك سيكون "مستحيلا".