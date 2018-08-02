إحباط محاولة لنقل مكونات صاروخية إلى إيران

ضبطت السلطات البريطانية في مطار هيثرو مكونات مزدوجة الاستخدام يشتبه في أنها كانت موجهة لصناعة الصواريخ في إيران، حسب ما أفادت تقارير إعلامية بريطانية الخميس.

ونقلت التقارير عن نائبة مدير قوة الحدود البريطانية بالمطار مونيك رينش قولها إن الشحنة المعنية وتحوي ما لا يقل عن حلقتين مطاطيتين من طراز O ring ، كان من المفترض أن ترسل للاستخدام في صناعة النفط الإيرانية، لكن موظفي قوة الحدود أوقفوا الشحنة بعد أن شكوا في أن القطع يمكن استخدامها أيضا في صناعة رؤوس صاروخية".

وفتحت السلطات البريطانية تحقيقا لملاحقة الأفراد أو الشركات المتورطة في المخالفات المشتبه فيها لعقوبات الأمم المتحدة.

وتخضع برامج إيران للصواريخ الباليستية لعقوبات دولية منذ عام 2010.

وقد أثبتت تقارير أممية استخدام صواريخ إيرانية الصنع في صراع اليمن بعضها استهدف مناطق في السعودية.