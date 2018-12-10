إحباط 'هجومين إرهابيين' في لبنان

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نهاد المشنوق الاثنين أن شعبة المعلومات بالوزارة نفذت عملية أمنية جنبت البلاد انفجارين كبيرين.

وأوضح المشنوق أن العملية استمرت 10 أشهر وكشفت محاولة تهريب متفجرات إلى البلاد بعد تجنيد سوري مقيم في لبنان.

وأضاف أن محاولات التهريب أتت عن طريق نقل كميات من الجبن إلى لبنان وُضعت المتفجرات تحتها، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن يتم استخدامها في لبنان في عمليات تفجير.

وأوضح أنه تبين بعد التوقيف والتحقيقات أن ناقلي البضائع المتفجرة لم يكن لديهم علم بالموضوع.

وكانت هناك ثلاثة أهداف للهجمات تركزت على أماكن العبادة وأماكن تجمعات المسيحيين ومراكز تجمعات الجيش اللبناني، وفق ما وزير الداخلية الذي قال إنه تقرر الإعلان عن طبيعة العملية لأنها انتهت وللتأكيد بأن لبنان آمن للمقيمين فيه وزواره.