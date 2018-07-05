سعي أميركي لـ'تهيئة ظروف' إخراج السودان من لائحة رعاة الإرهاب

تعهد القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس بالعمل مع السودان على تهيئة الظروف لإخراجه من اللائحة الأميركية "للدول الراعية للإرهاب".

وخلال احتفال نظمته سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم الأربعاء بمناسبة عيد الاستقلال، قال كوتسيس إن السودان يواجه تحديات كثيرة، "معظمها يجب أن يحلها السودانيون".

وأشار إلى صعوبة تجاوز تلك التحديات إذا ما ظل السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت في تشرين الأول/أكتوبر الحظر التجاري المفروض منذ عقود على السودان، لكنها أبقته على قائمتها السوداء للدول "الراعية للإرهاب" التي تضم أيضا إيران وسورية وكوريا الشمالية.

ورحب كوتسيس بإلغاء السودان في حزيران/يونيو عقودا دفاعية مع كوريا الشمالية.