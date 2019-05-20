إغلاق برج إيفل حتى إشعار آخر

أخلي برج إيفل وإغلقت الشوارع المحيطة به الاثنين بعد رصد رجل يتسلق القسم العلوي من الموقع في قلب العاصمة الفرنسية، وفقا لشرطة باريس والشركة المشغلة للبرج.

وقالت متحدثة باسم الشركة المشغلة للبرج في تصريح لرويترز" إن الرجل دخل البرج بشكل طبيعي وبدأ في تسلقه بمجرد دخوله الطابق الثاني"، من دون معرفة دوافعه حتى الآن.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة وصول فريق متخصص من رجال الإطفاء إلى الموقع للتواصل مع الرجل المتسلق.

​وقالت الشركة في بيان على تويتر إن البرج، وهو أحد أشهر المعالم في العالم، سيظل مغلقا لحين إشعار آخر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها شخص صعود البرج البالغ ارتفاعه 324 مترا. فقد تم رصد ثلاثة أشخاص وهم يتسلقون هذا المعلم البارز في عام 2015. وقد تم إخلاء البرج عدة مرات في عامي 2010 و2013 بسبب تهديدات أمنية.

ويزور برج إيفل الذي أنشئ عام 1889، نحو 7 ملايين شخص سنويا.