قررت محكمة جنايات القاهرة الخميس إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين، بكفالة مالية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة".

وجاء قرار المحكمة بعد أن تقدموا بتظلم من قرار سابق بالقبض عليهم وحبسهم، وحددت جلسة 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية.

وكان المتهمون في القضية يحاكمون وهم مخلى سبيلهم.

وقد أحال النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود المتهمين إلى المحكمة بسبب إقدامهم على "تحقيق أرباح ومبالغ مالية بغير حق تزيد على ملياري جنيه".

ومن بين المحالين إلى المحكمة حسن هيكل، نجل الصحافي الشهير الراحل محمد حسنين هيكل.

واتهمت النيابة العامة جمال مبارك بالاشتراك مع موظفين عموميين في "جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق" على مبالغ مالية بقيمة حوالي نصف مليار جنيه (حوالي 28 مليون دولار).