إخلاء سفارة إيران في أنقرة للاشتباه بوجود قنبلة

أخليت صباح الاثنين سفارة إيران في العاصمة التركية أنقرة وأغلق الشارع الذي تتواجد فيه أمام حركة السير بعد تحذير بوجود قنبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة "دمير أوران" الإخبارية الخاصة أنه تم إجلاء السفير وأعضاء السفارة إثر تلقي السفارة تحذيرا حول خطر تعرضها لاعتداء انتحاري.

وذكر مصور وكالة فرانس برس أن جزءا من الشارع الذي تقع فيه السفارة أغلق أمام حركة السير، كما انتشر في الساحة عدد من عناصر الشرطة الذين قاموا بتفتيش السيارات.

ومن جانبها نفت طهران وجود تهديد بتفجير ضد سفارتها في أنقرة. وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن سفارة بلاده لم تتعرض لتهديد ونفى أيضا إخلاءها، بحسب ما نقله عنه التلفزيون الإيراني الرسمي.

ونقلت وكالة رويترز عن زوار كانوا في السفارة قولهم إن العمليات مستمرة بشكل طبيعي رغم المستوى الأمني المشدد في المنطقة.