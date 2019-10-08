إخلاء شوارع في واشنطن بسبب "طردين مشبوهين"

أعلنت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن، صباح الثلاثاء، غلق عدد من طرقاتها للتحقيق في "طردين مشبوهين" قبل ساعة من بدء المحكمة العليا النظر في قضايا تمييز ضد المثليين، وفقا لما نقله موقع صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ونشر قسم الشرطة بالعاصمة، عبر حسابه في تويتر، خريطة بالطرقات المفتوحة أمام العامة والطرقات التي أغلقها وسط التحقيقات، لكن لم تورد الشرطة أي تفاصيل إضافية.

وقامت قوات الشرطة بإخلاء الشوارع بعد ان أسقط رجل طردين مشبوهين قرب المحكمة العليا قبل حوالي ساعة من بدئها النظر في ثلاث قضايا حول ادعاءات بالتمييز ضد المثليين،

وقالت المتحدثة باسم المحكمة كاثي اربيرغ إن الطردين عثر عليهما الثلاثاء بالقرب من تقاطع بين المحكمة ومبنى الكونغرس.

وقالت شرطة العاصمة إن المبنى ظل مفتوحا ولم يتم إخلاؤه. وقالت الشرطة إنه تم إنهاء التحقيق في الحادث حوالي الساعة العاشرة صباحا.

ونقل مغردون صورا لشوراع العاصمة وهي خالية من المارة.