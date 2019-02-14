إخلاء فندق في سنغافورة بعد انفجارات وحريق

أجلي حوالي ألف شخص الخميس من فندق في سنغافورة بعد انفجارات عرضية على ما يبدو تلاها حريق في صالة تحوي معدات كهربائية، ما أدى إلى انقطاع التيار في المباني المجاورة.

وأكد فندق كارلتون أن الحادث لا ينطوي على طابع إرهابي ولم يؤد إلى إصابة أحد بجروح.

وذكرت وكالة "قوة الدفاع المدني في سنغافورة" للحالات الطارئة، إن "حوالي ألف شخص قد أجلوا من المبنى. ولم يبلغ عن أي إصابة".

وقد أدى الحادث إلى انقطاع للتيار الكهربائي في الفندق والمباني المجاورة، لكن الكهرباء سرعان ما أعيدت، باستثناء الكارلتون.

وفي أعقاب الانفجارات والحريق، ارتفعت سحب الدخان خلف المبنى القريب من فندق رافلز الأسطوري الذي افتتح في 1887.

وقال نزيل أسترالي في الفندق لم يشأ الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه سمع انفجارين بفارق حوالي ثلاث دقائق لدى وجوده خارج الفندق.