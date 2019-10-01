بومبيو يشن هجوما عنيفا على التحقيق لعزل ترامب

شنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، هجوما عنيفا على التحقيق الرامي لعزله، متهمة الديمقراطيين بممارسة الترهيب بعد طلبهم من خمسة دبلوماسيين الإدلاء بإفاداتهم.

وشكك وزير الخارجية مايك بومبيو في أن تكون صلاحيات اللجان النيابية الثلاث التي تجري التحقيق، تخوّلها استدعاء دبلوماسيين أو طلب الحصول على وثائق منهم.

وأعلن بومبيو أن الدبلوماسيين لن يستجيبوا لطلب المثول أمام لجان الخارجية والاستخبارات والرقابة على السلطة التنفيذية، الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الإدارة مستعدة للجوء إلى القضاء، متهما اللجان بمحاولة ترهيب وإلإساءة إلى مهنيين متميّزين في وزارة الخارجية.

وتابع بومبيو في رسالة إلى الكونغرس، "لن أكون متسامحا مع تكتيكات كهذه، وسأستخدم كل ما لدي من وسائل لمنع وفضح كل محاولة لترهيب المهنيين المتفانين الذين أفتخر بقيادتهم".

وبدوره اتهم المحامي الشخصي لترامب، رودي جولياني، رؤساء اللجان الثلاث بإطلاق "أحكام مسبقة" في القضية.

وقال ردا على استدعائه "إنه يثير تساؤلات كبيرة في ما يتعلّق بشرعيته ودستوريته وقانونيته"، وألمح إلى أنه قد لا يمتثل للاستدعاء.

وتطالب اللجان جولياني، الذي شغل في السابق منصب رئيس بلدية نيويورك، بتقديم وثائق مرتبطة "بجهود كلفه بها ترامب لممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بغية جمع معلومات من شأنها إلحاق الضرر بمنافسه الديمقراطي" المحتمل في الاستحقاق الرئاسي المقبل، جو بايدن.

وتشير مواقف الإدارة إلى أنها تستعد للمقاومة في مواجهة التحقيق في استغلال السلطة الذي يقوده رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الديمقراطي آدم شيف.

وصعد ترامب هجومه على شيف وغيره من المتعاونين في التحقيق الرامي إلى عزله، وطالب بتوقيفه.

وتشير رسالة بومبيو إلى أن اللجان قد تضطر لاستدعاء الدبلوماسيين الخمسة، وإلى أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية قد يسعيان إلى الحد من المعلومات التي يمكن أن يدلوا بها.

واستدعت لجنة التحقيق بومبيو لتقديم وثائق مرتبطة بالتواصل مع أوكرانيا، وتسعى إلى الاستماع إلى الدبلوماسيين الخمسة وبينهم سفيرة الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ماريا يوفانوفيتش، بالإضافة إلى كورت فولكر، الموفد الخاص الى أوكرانيا.