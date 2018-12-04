رويترز: الإدارة الأميركية ستطلع النواب على وضع السعودية

قالت وكالة رويترز الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطلع كل أعضاء مجلس النواب الأميركي على وضع السعودية في الـ13 من هذا الشهر.

ونقلت رويترز عن مصدر لم تسمه قوله إن وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس سيشاركان في إطلاع المجلس.

وعقد وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس الأربعاء الماضي جلسة إحاطة في مجلس الشيوخ حول التطورات بشأن العلاقة مع السعودية.

وأكد بومبيو في تصريحات عقب الجلسة عدم وجود أي ربط بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقضية مقتل خاشقجي.

كما نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن من المتوقع أن تقدم مديرة وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) جينا هاسبل إفادة لزعماء مجلس النواب ورؤساء لجانه خلال الأسبوعين المقبلين بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقدمت هاسبل إفادة مشابهة لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق الثلاثاء.

وتشهد العلاقات الأميركية السعودية أزمة بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في أنقرة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال الأسبوع الماضي إن هناك حاجة إلى "نوع من الرد" من جانب الولايات المتحدة على دور السعودية في مقتل الصحافي المعارض.