إدارة جديدة لـ'الحرة عراق'

أعلنت شبكة "الشرق الأوسط للإرسال" MBN عن تغييرات في طاقم قناة "الحرة-عراق"، وأوكلت الى السيدة رفل مهدي صالح منصب إدارة مكتبها في بغداد، بعد أن انضمت اليه عام 2009.

ويأتي ذلك استكمالا لمسار التطوير الشامل الذي بدأ تنفيذه في الأشهر القليلة الماضية.

وعينت الشبكة السيد ياسر محمد بشير بمنصب رئيس تحرير برامج "الحرة-عراق"، التابع لإدارة برامج الشبكة في واشنطن.

وتم استحداث هذا المنصب لرفع مستوى الأداء المهني وحرصا على أهمية هذه الإدارة ودورها الأساسي في المنافسة التلفزيونية.

وأشارت الشبكة إلى أنها ستعلن قريبا عن افتتاح وظيفة ريادية أخرى على مستوى إدارة تحرير أخبار "الحرة-عراق" في مقر الشبكة في واشنطن.

وتوجهت "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" بالشكر للسيد فلاح الذهبي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب "الحرة-عراق" في بغداد، والسيدة شميم رسام التي كانت تشغل منصب المنتج التنفيذي لـ" الحرة-عراق" في واشنطن، على جهودهما طوال فترة خدمتهما، وعلى تفانيهما في أداء واجبهما، وتمنت لهما التوفيق في مشاريعهما المهنية المستقبلية.

ورحبت الشبكة بالزميلين الجديدين وتمنت لهما كل النجاح في مهامهما لتحقيق النقلة النوعية المنشودة.

تبث قناتا "الحرة" و"الحرة - عراق" عبر قمري "عرب سات" و "نور سات" إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتولى "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" MBN إدارتهما، وهي مؤسسة لا تبغي الربح يمولها الكونغرس الأميركي من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي USAGM.