السفارة الأميركية بالرياض تدين هجوم أبها

أدانت السفارة الأميركية في المملكة العربية السعودية بشدة الاعتداء الحوثي على مطار أبها الدولي فجر الأربعاء.

وأعلنت السفارة في تغريدة على موقع تويتر إدانتها "بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها واستهداف المدنيين الأبرياء"، معربة عن تمنياتها "بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان التحالف بقيادة السعودية في اليمن أعلن الأربعاء إن "عملا إرهابيا" استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية مما أسفر عن إصابة 26 مدنيا بجروح.

وفي حديث مع الحرة، قالت، ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون عمليات القيادة الوسطى الـ "سانتكوم"، إن اعتداءات الحوثيين في اليمن ضد السعودية والهجوم على مطار أبها إنما تظهر أدلة جديدة على "دور إيران الخبيث والتخريبي في المنطقة ومواصلة لخرق قراريّ مجلس الأمن رقمي 2216 و2231".

وأضافت ريباريتش أن القيادة الوسطى تتابع عن قرب الاعتداء على مطار "أبها" ، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال تتسبب بمقتل مدنيين أبرياء لا علاقة لهم في النزاع داخل اليمن.

فيما نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف قوله إن هناك أدلة على أن الحرس الثوري الإيراني أمد الحوثيين بالسلاح الذي استهدف مطار أبها.