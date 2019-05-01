إدانة لبناني بمحاولة تفجير طائرة إماراتية

أدانت محكمة أسترالية الأربعاء رجلا بالتآمر لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية للطيران بإيعاز من تنظيم داعش.

واتهمت الشرطة الرجل ويدعى خالد الخياط، الذي يتحدر من لبنان، وشقيقا آخر له هو محمود الخياط بالتخطيط لهجومين إرهابيين قالت الشرطة إن أحدهما هجوم بغاز كيماوي على الطائرة التي كانت متجهة من سيدني إلى أبوظبي في تموز/ يوليو 2017.

وتابعت الشرطة أن الشقيق الثالث لم يكن على علم بأنه يحمل القنبلة التي كانت مخفية على شكل مفرمة لحم أثناء محاولته ركوب الطائرة في مطار سيدني.

وتمكنت السلطات من اكتشاف العبوة الناسفة وإخراجها من حقيبته بعد أن أثارت الريبة بسبب ثقلها الزائد ولم تتجاوز القنبلة أمن المطار.

واعتقلت الشرطة خالد ومحمود الخياط بعد أسابيع من الواقعة إثر سلسلة مداهمات في سيدني.

وكانت الشرطة قالت إن نوعية المتفجرات التي استخدمت في تصنيع القنبلة هي ذاتها المستخدمة في الأعمال العسكرية وتكون شديدة الانفجار.

وأرسلت المتفجرات في شحنة جوية من تركيا في إطار مؤامرة "أوعز بها وأدارها" تنظيم داعش وفقا للشرطة الأسترالية.

وقالت متحدثة باسم المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز الأسترالية "إن هيئة المحلفين أدانت بعد ظهر الأربعاء خالد وما زالت تتشاور بشأن محمود".

وحددت المحكمة يوم 26 تموز/يوليو موعدا للنطق بالحكم على خالد، حيث تصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى السجن مدى الحياة.