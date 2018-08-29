إدانة شرطي بقتل شاب أعزل

أدانت محكمة في ولاية تكساس الثلاثاء شرطيا أبيض سابقا بقتل شاب من أصول إفريقية أعزل عند توقيفه في 2017.

وأطلق روي أوليفر رصاصات عدة على سيارة كان فيها خمسة شبان بالقرب من دالاس. وأصيب جون إدواردز الذي كان في الـ15 من عمره، في الرأس.

وكان الشرطي الذي أقيل منذ تلك الحادثة حسب وسائل الإعلام، قد حضر مع زميل له إلى المكان بعد بلاغ عن قاصرين يشربون الكحول خلال حفلة. وسمع الشرطيان عيارات نارية عند وصولهما، وفي الوقت ذاته كان إدواردز والشبان الآخرون يصعدون إلى سيارة لمغادرة الحفلة بعدما سمعوا إطلاق النار هذا.

وعندها أطلق الشرطي النار على السيارة ما أدى إلى إصابة إدواردز.

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وكانت الشرطة قد أكدت أولا أن الشرطي أطلق النار لحماية نفسه من السيارة التي كانت تسير إلى الوراء وتقترب منه بشكل خطير، لكن الصور التي التقطتها كاميرا مخصصة للمشاة كشفت أن السيارة كانت تبتعد عندما أطلق الشرطي النار.

وقالت شرطة منطقة دالاس حينذاك إن التحقيق كشف أن الشرطي روي أوليفر "سعى إلى التسبب بجروح جسدية خطيرة وارتكاب عمل يعرض بالتأكيد حياة آخرين للخطر وأدى إلى وفاة".

واستمرت مداولات هيئة المحلفين يومين قبل أن تدين الشرطي السابق.