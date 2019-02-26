إدانة كاردينال بالاعتداء الجنسي في أستراليا

أعلنت محكمة أسترالية الثلاثاء أن الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، أدين بالاعتداء جنسيا على أطفال في أستراليا.

وقالت محكمة ملبورن إن الكاردينال البالغ من العمر 77 عاما أدين بالاعتداء جنسيا على طفلين كانا عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية ملبورن في تسعينيات القرن الماضي وكان عمرهما يومها 12 و13 عاما.

وأوضحت المحكمة أن حكم الإدانة صدر في كانون الأول/ديسمبر الفائت لكن حظر النشر في هذه القضية لم يرفع سوى الثلاثاء.

ولم تقرر المحكمة بعد العقوبة التي ستنزلها بالكاردينال بعدما أدين بجريمة الاعتداء الجنسي، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة الأربعاء.

وكان الكاردينال بيل قد أخذ إجازة من مهامه في الفاتيكان لكي ينصرف للدفاع عن نفسه، لكنه لا يزال رسميا وزير اقتصاد الكرسي الرسولي وهو ثالث أعلى منصب في دولة الفاتيكان.

المصدر: أ ف ب