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إدلب.. ركام حياة!

يشن النظام السوري حملة دامية على محافظة إدلب، معقل المعارضة الأخير.. لكن الحياة تستمر!
قتل نحو 950 شخصاً ثلثهم من المدنيين خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر
1 قتل نحو 950 شخصاً ثلثهم من المدنيين خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر
التصعيد الأخير للنظام السوري بمساعدة روسية بدأ في آذار/مارس وتفاقم منذ 26 نيسان/أبريل
2 التصعيد الأخير للنظام السوري بمساعدة روسية بدأ في آذار/مارس وتفاقم منذ 26 نيسان/أبريل
دفع القصف بأكثر من 300 ألف شخص للفرار من ديارهم إلى الحدود التركية
3 دفع القصف بأكثر من 300 ألف شخص للفرار من ديارهم إلى الحدود التركية
طال القصف مساكن مدنية ومن بينها 23 منشأة طبية
4 طال القصف مساكن مدنية ومن بينها 23 منشأة طبية

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