إدلب.. ترامب يحذر بشار الأسد

حذر الرئيس دونالد ترامب الاثنين الرئيس السوري بشار الأسد من شن هجوم على محافظة إدلب.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر "على الرئيس بشار الأسد ألا يتهور بمهاجمة محافظة إدلب".

وتابع أن "الروس والإيرانيين سيرتكبون خطأ إنسانيا فادحا إذا شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة"، مشيرا إلى أن "مئات آلاف الأشخاص قد يقتلون. لا تسمحوا بحدوث ذلك".

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018

وتتأهب القوات النظامية السورية لشن هجوم على معاقل مسلحين معارضين ومتشددين في محافظة إدلب التي يسكن فيها حاولي ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.

وكان تم نقل آلاف المسلحين إلى إدلب من مناطق أخرى استعادتها السلطات السورية.

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وتُعد إدلب مع أجزاء من المحافظات المحاذية لها آخر مناطق اتفاقات خفض التوتر التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا.