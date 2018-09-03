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إدلب.. ترامب يحذر بشار الأسد

الرئيس دونالد ترامب

حذر الرئيس دونالد ترامب الاثنين الرئيس السوري بشار الأسد من شن هجوم على محافظة إدلب.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر "على الرئيس بشار الأسد ألا يتهور بمهاجمة محافظة إدلب".

وتابع أن "الروس والإيرانيين سيرتكبون خطأ إنسانيا فادحا إذا شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة"، مشيرا إلى أن "مئات آلاف الأشخاص قد يقتلون. لا تسمحوا بحدوث ذلك".

وتتأهب القوات النظامية السورية لشن هجوم على معاقل مسلحين معارضين ومتشددين في محافظة إدلب التي يسكن فيها حاولي ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.

وكان تم نقل آلاف المسلحين إلى إدلب من مناطق أخرى استعادتها السلطات السورية.

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وتُعد إدلب مع أجزاء من المحافظات المحاذية لها آخر مناطق اتفاقات خفض التوتر التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا.

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