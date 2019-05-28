إدلب.. مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام

قتل 10 مدنيين بينهم أربعة أطفال الثلاثاء في غارات جوية نفذتها قوات النظام السوري استهدفت محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت الضربات الجوية أجزاء عدة من محافظة إدلب خصوصا منطقة جبل الزاوية في جنوب شرق المحافظة، بحسب المرصد.

وأحصى المرصد مقتل 19 مدنيا بينهم ستة أطفال جراء غارات مماثلة الإثنين. وكان قصف الطيران السوري قد أوقع 12 قتيلا الأحد في المناطق ذاتها، بحسب المرصد السوري.

ومنذ أواخر نيسان/أبريل، تشهد محافظة إدلب وبعض الأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، غارات مكثفة ينفذها النظام وحليفته روسيا وكذلك اشتباكات دامية بين المتشددين والقوات الموالية للرئيس بشار الأسد.

وقتل في التصعيد العسكري في المنطقة أكثر من 260 مدنيا بينهم نحو 60 طفلا.

ودفع القصف والمعارك خلال الفترة ذاتها نحو 200 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.

وأعلن المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون أن قذائف مدفعية استهدفت الثلاثاء مستشفى في بلدة كفرنبل في إدلب. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المرفق خارج الخدمة وفق ما أفيد، بسبب الضرر الهيكلي الشديد الذي لحق به".

وتخضع المنطقة لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه.

وتكثفت الدعوات من أجل وقف أعمال العنف في المنطقة فيما دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر حيال خطر حصول "كارثة إنسانية" في محافظة إدلب.