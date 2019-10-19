إذا كنت تملك هذا الهاتف.. فلا تشتر واقي للشاشة

تعاني تقنية فتح الهاتف ببصمة الإصبع في هواتف سامسونغ الأخيرة من مشكلة تقنية، حيث يمكن خداعها ببقايا بصمة الإصبع التي تترك على واقي الشاشة.

وحذرت الشركة الكورية الجنوبية عملاءها الذين يملكون هواتف سامسونغ غالاكسي أس 10 و غالاكسي نوت 10 بألا يستخدموا واقي للشاشة حتى تطلق الشركة تحديثا أمنيا جديدا للهاتفين.

وكانت امرأة بريطانية نشرت فيديو عن قيام زوجها بفتح الهاتف عن طريق وضع اصبعه على قارئ البصمة.

وطلبت سامسونغ من عملائها ألا يقوموا بشراء أنواع معينة من واقي الشاشة.

وستطلق الشركة التحديث الأسبوع المقبل.

وتؤثر المشكلة بشكل أساسي على هواتف سامسونغ غالاكسي أس 10 ونوت 10 اللذين يتيحان فتح الهاتف عن طريقة قارئ بصمة الإصبع الموجود على الشاشة الأمامية.