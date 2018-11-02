إردوغان: خاشقجي قتل بأمر من أعلى المستويات في السعودية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الجمعة إن الأمر بقتل جمال خاشقجي جاء من "أعلى مستويات السلطة في السعودية"، مؤكدا أنه لم يعتقد ولا لأي لحظة "أن الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، أصدر ذلك الأمر".

وأضاف الرئيس التركي أن "عملية قتل خاشقجي تشمل مجموعة أكبر من مجموعة مسؤولين أمنيين، ويجب الكشف عن هوية من أرسلهم وأمرهم بالقتل".

ولفت إردوغان إلى أن الجهود التركية أدت إلى "علم العالم بأسره بجريمة قتل جمال خاشقجي بدم بارد، على يد فريق اغتيال".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة معرفة مصير جثة خاشقجي وقال "مر شهر على مقتل جمال خاشقجي، وهو يستحق الدفن حسب التعاليم الإسلامية على أقل تقدير".

وأضاف أن بلاده شاركت الأدلة التي لديها حول مقتل خاشقجي "مع كل الدول الصديقة والحليفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وأطلعناها عليها".

وتساءل الرئيس التركي عن مصير القنصل السعودي في اسطنبول وتابع "المثير للقلق أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد القنصل السعودي الذي كذب في تصريحاته لوسائل الإعلام، وهرب من تركيا بعدها".

وأكد إردوغان أن "علاقة الصداقة التي تربطنا بالسعودية منذ سنين، لا تعني بأننا سنتعامى عن جريمة وقعت أمام أعيننا".