استعدادات لاسترداد رفات جنود أميركيين قتلوا في الحرب الكورية

أعلن الجيش الأميركي السبت إرسال عشرات النعوش للحدود بين الكوريتين، لاسترجاع رفات الجنود الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية ( 1950-1953).



ونقلت شبكة ABC الأميركية عن الكيرنل تشاد كارول المتحدث باسم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية قوله إن "الجيش أرسل 158 صندوقا معدنيا متنقلا إلى قاعدة جوية أميركية بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سول، وسيتم استخدامها لنقل رفات الجنود إلى الولايات المتحدة الأميركية".

استرداد رفات الجنود الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية كان أحد البنود التي اتفق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة الشهر الجاري.