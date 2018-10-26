'إرهاب داخلي'.. العثور على طردين مشبوهين جديدين

عثرت السلطات الأميركية الجمعة على طردين مشبوهين جديدين كانا مرسلين إلى عضو مجلس الشيوخ كوري بوكر ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ليرتفع بذلك عدد الطرود المشتبه في احتوائها على متفجرات إلى 12 منذ الأربعاء، أرسلت لشخصيات بارزة في الحزب الديموقراطي ومكتب شبكة "سي أن أن" في نيويورك.

واعترضت السلطات الطرد الـ 11، والذي أرسل لبوكر، في مكتب بريدي بالقرب من ميامي في ولاية فلوريدا.

فيما كان الطرد الـ 12 والموجه إلى كلابر مرسلا كذلك إلى شبكة "سي أن أن" في نيويورك التي هو أحد المساهمين فيها.

ونقلت الشبكة عن كلابر قوله تعقيبا على الطرد الموجه له إن "هذا بالتأكيد إرهاب داخلي، لا شك لدي في ذلك".

وتركز السلطات الأميركية التي تحقق في قضية الطرود المتفجرة على ولاية فلوريدا التي يعتقد أن بعض الطرود التي تحوي القنابل أرسلت منها.

وقالت الشرطة في ميامي إن فرقة متفجرات ووحدات من الكلاب المدربة انضمت إلى محققين اتحاديين لفحص مركز توزيع بريد ضخم في أوبا-لوكا شمال غربي المدينة.

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن أن فلوريدا فيما يبدو هي نقطة انطلاق بعض الطرود على الأقل.

وقالت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "بعض الطرود ذهبت من خلال البريد. مصدر بعضها على الأقل كان فلوريدا".

وأضافت: "أثق بأن هذا الشخص أو هؤلاء الناس سيقدمون للعدالة".

وجميع من أرسلت إليهم الطرود الملغومة تعرضوا لانتقادات شديدة من جانب يمينيين أمريكيين.

وتأتي هذه الأحداث قبل نحو أسبوعين على موعد انتخابات التجديد النصفي التي سيصوت فيها الناخبون على مجلس نواب جديد بالكامل وعلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ.