يوتيوب يزيل ملايين المقاطع

أعلن موقع يوتيوب الخميس إزالة حوالي 60 مليون مقطع فيديو و224 مليون تعليق من على المنصة خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر الماضيين لانتهاكها سياستها.

وأوضح يوتيويب في بيان أنه أزال 1.67 مليون قناة، و50.2 مليون فيديو عليها، فضلا عن إزالة أكثر من 7.8 مليون مقطع آخر.

وقال البيان إن 81 في المئة من المقاطع المحذوفة اكتشفت آليا، و74.5 في المئة منها لم تلق أية مشاهدات.

وأضاف أن أكثر من 80 في المئة من مقاطع الفيديو أزيلت لمخالفتها السياسة المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه أو المحتوي غير المناسب للصغار.

ومعظم التعليقات التي أزيلت هي من نوعية المحتوى غير المرغوب فيه.

وتستخدم يوتيوب وسائل تقنية ومراجعين بشريين معا لاكتشاف المحتوي المخالف.

وتواجه مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك وغيرهما ضغوطا من حكومات ومجموعات مصالح لإزالة المحتوي الذي يدعو للتطرف ويثير الكراهية.

وبدأ موقع يوتيوب إصدار تقارير ربع سنوية عن الجهود لضبط المحتوى المنشور على الموقع.

وأكد في بيان "التزامه" بالاستمرار كمنصة للإبداع وللتواصل، مع محاربة اللاعبين "السيئين"والاستثمار في البشر والتكنولوجيا لإزالة المحتوى المخالف بسرعة.